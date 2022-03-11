Ситуація на Київщині: Славутич ізольований, три громади на межі гуманітарної катастрофи

У трьох громадах Броварського району Київської області тривають бойові дії. Російські загарбники тимчаосово захопили північ Вишгородського району, внаслідок чого три громади опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Зокрема, у Броварському районі зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад.

Так, у селі Заворичі внаслідок обстрілу ворожих артилерійських систем згоріли місцевий храм та декілька приватних будинків, що розташовані на східній околиці села. У смт Калинівка та селі Скибин внаслідок ворожого обстрілу є пошкоджені будинки місцевих мешканців.

Через те, що північ Вишгородського району залишається окупованою ворогом, Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи.

Місто Славутич також повністю ізольоване. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах. Славутич та ЧАЕС, які мають єдину енергосистему, досі знеструмлені, працюють лише підприємства критичної інфраструктури.

Тим часом у Васильківській територіальній громаді триває боротьба з диверсійними угрупованнями.

У Бородянській територіальній громаді зафіксовано переміщення ворожої техніки. Немішаївською, Дмитрівською, Бучанською, Гостомельською територіальними громадами ворог переміщається технікою.

Вночі російсько-окупаційні війська завдали ракетних ударів по селищу Баришівка у Київській області. Житлові будинки та інші будівлі зазнали значних руйнувань.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про шістьох травмованих людей. // ФАКТИ