Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на 10 грудня 2020 року

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші військовослужбовці дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Впродовж минулої доби, 9 грудня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Так, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська тричі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Водяне противник також провокував наших захисників зі стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки, крім цього, ще й з автоматичного станкового гранатомета. Для коригування вогню з АГС зі сторони населеного пункту Мінеральне ворог застосував БпЛА типу «квадрокоптер». Українським воїнам знадобилося всього декілька пострілів зі стрілецької зброї, аби після перетину лінії розмежування збити БпЛА противника.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає.

Також, нашими захисниками виявлено факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Водяне та Луганське. Біля останнього противник здійснив для цього три підриви з використанням зарядів розмінування.

Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Від початку поточної доби, 10 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів противник один раз порушив досягнуті домовленості. Так, ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Мар’їнки.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation