Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 1 серпня 2020 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

31 липня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази порушено проголошений режим припинення вогню.

Ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї відмічено у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське. Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Наші громадяни можуть бути впевненими у тому, що Збройні Сили України – це надійний щит, який захищає кожного з нас.

Важливо, що військовослужбовці Об’єднаних сил не залишають жителів прифронтових населених пунктів сам на сам із своїми проблемами, постійно беруть участь в житті цих населених пунктів та допомагають їхнім мешканцям. Так, минулої доби військові медики одного із мобільних госпіталів зі складу Об’єднаних сил провели огляд цивільного населення прифронтового села Троїцьке на Луганщині. Терапевтом, хірургом та кардіологом оглянуто місцевих людей та надано рекомендації з лікування виявлених захворювань.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation