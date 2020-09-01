Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 1 вересня 2020 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою нашими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Минулої доби, 31 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці фронту поблизу Водяного. Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомету зафіксовано поблизу Авдіївки. Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.

Від початку поточної доби, 1 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись умов припинення вогню, перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступні дії противника.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Варто зауважити, що у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, за рішенням Командувача об’єднаних сил з першого вересня посилено заходи із профілактики поширення COVID-19. Стосуються вони як військових, так і цивільних громадян котрі проживають чи планують перебувати на території Донецької та Луганської областей. Контролюватиметься обов’язкове використання засобів індивідуального захисту та дотримання соціальної дистанції. А також, виконання, в умовах карантину, правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту.

В умовах карантинних обмежень функціонуватимуть і контрольні пункти в’їзду/виїзду, які від сьогодні, 1 вересня, перейшли на осінній режим роботи. Відтепер перетин лінії розмежування здійснюється у період з 07.00 до 18.30.

Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation