Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 15 січня 2022 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Упродовж минулої доби, 14 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу ВОДЯНОГО російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 11 годину поточної доби, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 2808 транспортних засобів, 3261 особу, 3 особи — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 17 адміністративних правопорушень та розкрито 39 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 906 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибула 961 особа.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 2,5 гектари території та передали на знищення 77 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation