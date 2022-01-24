Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 24 січня 2022 року

Упродовж минулої доби, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку ВОДЯНОГО ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Поблизу ПОПАСНОЇ російські найманці 2 рази здійснювали обстріли з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік КАТЕРИНІВКИ окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік НОВОЗВАНІВКИ російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

На околицях ПРИЧЕПИЛІВКИ противник обстрілював позиції українських захисників з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу ЗОЛОТОГО-4 російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 2966 транспортних засобів, 3643 особи, 1 особу — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 36 адміністративних правопорушень та розкрито 49 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 699 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 872 особи.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 1 вибухонебезпечний предмет.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation