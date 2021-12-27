Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 27 грудня 2021 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Упродовж минулої доби, 26 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

У напрямку ПІВДЕННОГО, ПІСКІВ, НОВОЛУГАНСЬКОГО та ШУМІВ окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу ТАЛАКІВКИ ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку НЬЮ-ЙОРКУ противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу НОВОЗВАНІВКИ окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3209 транспортних засобів, 3560 осіб, а також виявлено 36 адміністративних правопорушень та розкрито 15 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 927 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 727 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 253 вибухонебезпечні предмети.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation