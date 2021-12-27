Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 27 грудня 2021 року
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.
Упродовж минулої доби, 26 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
У напрямку ПІВДЕННОГО, ПІСКІВ, НОВОЛУГАНСЬКОГО та ШУМІВ окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.
Поблизу ТАЛАКІВКИ ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.
З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
У напрямку НЬЮ-ЙОРКУ противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Поблизу НОВОЗВАНІВКИ окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.
За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3209 транспортних засобів, 3560 осіб, а також виявлено 36 адміністративних правопорушень та розкрито 15 злочинів.
Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 927 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 727 осіб.
В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 253 вибухонебезпечні предмети.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet