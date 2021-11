Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 27 листопада 2021 року

Минулої доби, 26 листопада, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою українськими військовослужбовцями.

З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку МАР’ЇНКИ противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В бік НОВОМИХАЙЛІВКИ ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

Впродовж поточної доби, 27 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку МАР’ЇНКИ ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу ПІВДЕННОГО російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В бік ЗОЛОТОГО-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців в наслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3576 транспортних засобів, 3439 осіб, 1 особу — на причетність до збройних формувань Російської федерації, а також виявлено 47 адміністративних правопорушень та розкрито 19 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 1677 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 1168 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 129 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

***

Update of the situation in the Joint Forces Operation area as of 11.00 November, 27 2021

Glory to Ukraine!

Past day, November, 26 2021 the Ukrainian military retail full control over the situation in their operations area.

The intensity of combat actions along the contact line has decreased as compared to the previous day.

During the past day, November, 26 2021 Ukrainian Defense Forces recorded 2 ceasefire violations committed by Russian occupation forces 1 of them by using weapons prohibited by Minsk agreements.

Near the village of MAR’INKA enemy armed groups used 82mm mortars.

In the vicinity of NOVOMYKHAILIVKA enemy troops fired small arms.

Unfortunately, one Ukrainian soldier was KIA as a result of enemy shelling of Ukrainian positions.

The Joint Forces express sincerest condolences to family and loved ones of deceased defender.

During the current day, November, 27 2021 Ukrainian Defense Forces recorded 3 ceasefire violations committed by Russian occupation forces by using weapons prohibited by Minsk agreements.

In the direction of MAR’INKA enemy forces used 120mm mortars.

Near the village of PIVDENNE Russian occupation forces conducted shelling using 82mm mortars.

Russia-led forces shelled the defensive positions of Ukrainian forces near ZOLOTE-4 village using 82mm mortars, hand-held grenade launchers, heavy machine guns and small arms. There were no casualties during the current day.

The Ukrainian Forces had to fire in response to suppress enemy’s activity, strictly adhering to the Minsk agreements.

Positions of Ukrainian Defense Forces remain intact, courtesy of our service members.

Illegal and criminal situation in the Joint Forces Operation area is considered as stable.

During the past day the police units checked 3576 transport vehicles, 3439 persons, 1 of them was inspected for affiliation with the Russian Federation’s armed formations activity. 47 administrative violations were detected and 19 crimes were solved.

1677 persons passed through entry-exit checkpoints to the occupied territory, and 1168 persons to the territory controlled by Ukraine.

The State Emergency Service of Ukraine pyrotechnic units of the Joint Forces demined almost 3 hectares of the territory, 129 items were transferred for the disposal of explosive ordnance in order to implement a set of security measures in the interest of civilian population.

The Joint Forces retail full control over the situation in their operations area and continue accomplishing their combat missions of defeating and deterring the Russian armed aggression.

Together for Victory!

Glory to Ukraine!

