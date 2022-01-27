Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 27 січня 2022 року
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.
Упродовж минулої доби, 26 січня, та станом на 11:00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.
За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 3246 транспортних засобів, 3702 особи, 2 особи — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 35 адміністративних правопорушень та розкрито 20 злочинів.
Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 1219 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 999 осіб.
В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 97 вибухонебезпечних предметів.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet