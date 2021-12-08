Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 8 грудня 2021 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил є контрольованою українськими військовослужбовцями.

Упродовж минулої доби, 7 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку МАЙОРСЬКА окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту, внаслідок чого пошкоджено приватний житлових будинок. Втрат серед цивільного населення немає.

В бік НОВООЛЕКСАНДРІВКИ російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу ПІВДЕННОГО ворог застосував міномети калібру 120 мм та стрілецьку зброю.

В районі НЬЮ-ЙОРКУ противник вів обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Біля ПРИЧЕПИЛІВКИ окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

З початку доби, станом на 11 годину порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3399 транспортних засобів, 3607 осіб, 4 особи — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 42 адміністративні правопорушення та розкрито 38 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 918 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 877 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували понад 3 гектарів території та передали на знищення 141 вибухонебезпечний предмет.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation