Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 9 січня 2022 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Упродовж минулої доби, 8 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень. З них 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Також виявлено проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

У бік ПІСКІВ збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку БОГДАНІВКИ та КРИМСЬКОГО ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Неподалік НОВОМИХАЙЛІВКИ противник обстрілював позиції українських військ з мінометів калібру 82 мм, автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 11 годину ранку, 9 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3201 транспортний засіб, 3575 осіб, 2 особи — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 26 адміністративних правопорушень та розкрито 28 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувала 951 особа, а на підконтрольну Україні територію прибуло 1089 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 63 вибухонебезпечні предмети.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation