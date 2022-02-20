Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 14:00 20 лютого 2022 року

Сьогодні, станом на 14 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню, 31 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.

Через регулярні обстріли призупинено функціонування КПВВ «ЩАСТЯ», де введено режим «Червоний».

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation