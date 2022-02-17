Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 19:00 17 лютого 2022 року

Загалом, станом на 19 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

НОВОТОШКІВСЬКЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

ВОДЯНЕ — з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

ТРУДІВСЬКЕ — з мінометів калібру 82 мм.

СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ПІВДЕННЕ й МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ — з протитанкових ракетних комплексів.

ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПОПАСНУ – зі станкових протитанкових гранатометів.

ЗАЙЦЕВЕ — з автоматичних станкових гранатометів.

НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 152 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

ПІСКИ — з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

ГОЛЬМІВСЬКИЙ та МАЙОРСЬК — з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ХРЯЩІВКУ та СИЗЕ — з артилерії калібру 122 мм.

АВДІЇВКУ, ШУМИ, ТРАВНЕВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ, ДОНЕЦЬКИЙ, ОПИТНЕ, ГРАНІТНЕ та СТАРИЙ АЙДАР — з мінометів калібру 120 мм.

Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого — задовільний.

Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Також, сьогодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку та лінії електропередач в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт ВРУБІВКА та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.

Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation