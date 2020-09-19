Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 19 вересня 2020 року

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою українськими захисниками. Наші військовослужбовці сумлінно виконують завдання за призначенням, дотримуючись у повному обсязі домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи.

Минулої доби, 18 вересня, було зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь у бік наших позицій із підствольного гранатомета, а поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета. Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських воїнів, тож вогонь у відповідь не відкривався.

На усіх інших ділянках лінії розмежування режим припинення вогню зберігався повною мірою.

Окрім того, неподалік Залізного військовослужбовці Збройних Сил України ліквідували осередок загоряння сухої трави. Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надано кваліфіковану медичну допомогу.

Від початку поточної доби, 19 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не задокументовано.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation