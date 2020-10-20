Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 20 жовтня 2020 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Підрозділи зі складу Об’єднаних сил, дотримуючись режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Упродовж минулої доби, 19 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Луганське, застосувавши на цій ділянці ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень не було.

Крім того, в районі Авдіївки, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше використання.

Від початку поточної доби, 20 жовтня, у смугах відповідальності наших бойових бригад пострілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Крім українських військовослужбовців, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.

Зокрема, сапери ДСНС розмінували понад два гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 34 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Ситуація в районі проведення операції контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation