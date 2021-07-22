Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 22 липня 2021 року

Протягом минулої доби, 21 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, у напрямку АВДІЇВКИ ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу селища ПІСКИ противник застосовував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Біля МАР’ЯНКИ російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий дістав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 22 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation