Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 25 серпня 2020 року

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

24 серпня, у День Незалежності України, на переважній більшості ділянок відповідальності наших підрозділів обстрілів противника зафіксовано не було.

Водночас, минулої доби українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17. Внаслідок цієї провокації бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 25 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму тиші та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation