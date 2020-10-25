Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 25 жовтня 2020 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

Минулої доби, 24 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам’янки та двічі – неподалік населеного пункту Шуми. Окрім того, у районі Водяного противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

На провокативні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Вчора військовослужбовці Збройних Сил разом із вогнеборцями ДСНС ліквідували осередки пожеж поблизу населеного пункту Лопаскине.

Від початку поточної доби, 25 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation