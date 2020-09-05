Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 5 вересня 2020 року

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Минулої доби, 4 вересня, було зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Авдіївка противник здійснив поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг – зі стрілецької зброї. На провокації ворога наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень, внаслідок ворожих пострілів, серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 5 вересня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, наразі триває ліквідація пожеж. Підрозділи Збройних Сил України спільно з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучена необхідна кількість техніки та особового складу.

Важливо, що у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території, знайдено та передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 11 будинків. Ще на дев’яти об’єктах роботи продовжуються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation