Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 6 жовтня 2020 року

У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою. Українські захисники повністю дотримуються домовленостей, досягнутих Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.

Минулої доби, 5 жовтня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет.

В обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідовано пожежі в районі населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми. Лише від Збройних Сил до гасіння осередків займань залучались понад 300 військовослужбовців та майже 20 одиниць спецтехніки.

Від початку поточної доби, 6 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші військовослужбовці продовжують виконувати визначені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation