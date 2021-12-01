Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 1 грудня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 30 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку НЬЮ-ЙОРКА ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу ПІВДЕННОГО противник здійснив обстріли двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік ШУМІВ російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 1 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation