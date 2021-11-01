Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 1 листопада 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України.
Упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу ЛУГАНСЬКОГО та МАЙОРСЬКА ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
В районі НОВООЛЕКСАНДРІВКИ окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Позиції наших захисників біля СВІТЛОДАРСЬКА двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Неподалік МАР’ЇНКИ та двічі біля ШУМІВ ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
В бік ЗОЛОТОГО-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
Біля НОВОЛУГАНСЬКОГО російсько-окупаційні війська два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.
Біля ЗАЙЦЕВОГО ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.
З автоматичних станкових гранатометів обстріл здійснювався в районі НОВОТОШКІВСЬКОГО.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.
Завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 1 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet