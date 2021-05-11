Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 11 травня 2021 року

Протягом минулої доби, 10 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню.

Зокрема, неподалік населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища ОПИТНЕ – з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу СТАРОГНАТІВКИ противник двічі здійснив обстріл зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів АВДІЇВКА, ПІВДЕННЕ та ВОДЯНЕ російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 11 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation