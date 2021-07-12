Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 12 липня 2021 року

Протягом минулої доби, 11 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

В районі населеного пункту ПІСКИ ворог двічі обстрілював наші позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу НОВОСЕЛІВКИ російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік населеного пункту НЬЮ-ЙОРК противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля ШИРОКИНОГО збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку АВДІЇВКИ ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 12 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation