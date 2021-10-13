Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 13 жовтня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України.
Упродовж минулої доби, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Біля ЗАЙЦЕВОГО позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї.
Поблизу НОВОЗВАНІВКИ окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
В районі КРИМСЬКОГО ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети.
В напрямку ПРИЧЕПИЛІВКИ противник здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Позиції українських захисників біля КРАСНОГОРІВКИ потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.
В бік МАРЇНКИ найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7 годину ранку, 13 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet