Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 16 грудня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 15 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу ПЕРВОМАЙСЬКОГО ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку ЛУГАНСЬКОГО окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

В районі ШУМІВ російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

В бік ПІСКІВ ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

Біля ПРИЧЕПИЛІВКИ противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В районі ВОДЯНОГО ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, а також міномети калібру 120 мм.

Біля ПІВДЕННОГО окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Станом на 7 годину ранку, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation