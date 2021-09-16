Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 16 вересня 2021 року

Протягом минулої доби, 15 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.

В напрямку ПІВДЕННОГО збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік АВДІЇВКИ російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 16 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation