Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 16 вересня 2021 року
Протягом минулої доби, 15 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.
В напрямку ПІВДЕННОГО збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік АВДІЇВКИ російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 16 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet