Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 17 грудня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу ПІСКІВ ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В районі ЗОЛОТОГО-4 та ТРАВНЕВОГО противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 17 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation