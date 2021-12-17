Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 17 грудня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу ПІСКІВ ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В районі ЗОЛОТОГО-4 та ТРАВНЕВОГО противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 17 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet