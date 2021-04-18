Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 18 квітня 2021 року

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 17 квітня, було зафіксовано 17 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, неподалік селища НОВОМИХАЙЛІВКА противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12.

Біля населених пунктів МАЙОРСЬК, НОВГОРОДСЬКЕ, ЗАЙЦЕВЕ, ПІВДЕННЕ, ШУМИ та ЛУГАНСЬКЕ ворог здійснив обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населених пунктів ПІСКИ, ШИРОКИНЕ, АВДІЇВКА та ВОДЯНЕ, що на Донеччині, ворог вів обстріли з підствольних, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 18 квітня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу АВДІЇВКИ російські окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation