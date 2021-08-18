Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 18 серпня 2021 року
Протягом минулої доби, 17 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Поблизу ПРИЧЕПИЛІВКИ противник двічі обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї.
В напрямку населеного пункту ВОДЯНЕ, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосовували міномети 120-го калібру.
Біля селища ПІСКИ ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
В районі ЗОЛОТОГО-4 російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Крім того, на півночі ЛУГАНЩИНИ був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 18 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet