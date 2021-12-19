Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 19 грудня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 18 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В районі населеного пункту ШИРОКИНЕ противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.
В напрямку ПІВДЕННОГО російські найманці вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.
В бік ВОДЯНОГО ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу ТРОЇЦЬКОГО ворожі війська обстрілювали наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.
Біля НОВОЗВАНІВКИ окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet