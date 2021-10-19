Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 19 жовтня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Упродовж минулої доби, 18 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Позиції українських воїнів біля ПІСКІВ ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

В районі АВДІЇВКИ противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

В бік ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Неподалік КРИМСЬКОГО ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 19 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation