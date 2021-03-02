Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 2 березня 2021 року

Протягом минулої доби, 1 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля ПАВЛОПОЛЯ та КРАСНОГОРІВКИ – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, поблизу КРАСНОГОРІВКИ загарбники обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів.

Поблизу НЕВЕЛЬСЬКОГО окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій зі стрілецької зброї.

Неподалік Павлополя, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування.

Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗСУ.

За всіма фактами зафіксованих порушень Українською стороною СЦКК вживались заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ.

Збройні формування РФ і надалі перешкоджають роботі СММ ОБСЄ. 28 лютого міні БПЛА Місії зазнав впливу (глушіння сигналу) поблизу населеного пункту Ясинувата. Під час патрулювання непідконтрольних уряду України територій, СММ ОБСЄ зафіксувала 12 одиниць озброєння та військової техніки, які розміщені з порушеннями встановлених ліній відведення та 16 одиниць ОВТ за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

Українська сторона СЦКК вкотре фіксує порушення збройними формуваннями РФ вимог, щодо заборони проведення інженерних робіт в районі лінії зіткнення. Поблизу населеного пункту Троїцьке збройні формування РФ продовжують дообладнувати існуючі та будують нові укріплення в напрямку позицій ЗСУ.

З метою не допущення ескалації конфлікту, українська сторона СЦКК звернулася до представників СММ ОБСЄ з проханням провести моніторинг вказаних районів та закликати представників ОРЛО негайно припинити роботи.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

Станом на 7 годину ранку 2 березня, обстрілів не зафіксовано

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation