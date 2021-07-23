Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 23 липня 2021 року
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Протягом минулої доби, 22 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.
Поблизу ВОДЯНОГО, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік селища ПІСКИ російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку, 23 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, поблизу ОПИТНОГО ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet