Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 23 листопада 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 22 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку ПОПАСНОЇ противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік ПРИЧЕПИЛІВКИ ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В районі ЛЕБЕДИНСЬКОГО окупанти відкривали вогонь два рази, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Біля КАМ’ЯНКИ російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу ПАВЛОПОЛЯ противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 23 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation