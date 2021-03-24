Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 24 березня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 23 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по позиціях наших воїнів з гранатометів різних типів та стрілецької зброї.

У передмісті АВДІЇВКИ, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

А поблизу населеного пункту ШУМИ, окупанти вели вогонь по позиціях наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів. Біля ГНУТОВЕ, загарбники застосували по українських захисниках станкові протитанкові гранатомети. Неподалік ШИРОКИНЕ – окупанти вели вогонь по позиціях зі стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту СЛАВНЕ – російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на території ОРДЛО.

Російські найманці здійснили низку вогневих провокацій уздовж всієї лінії розмежування із застосуванням гранатометів різних типів та стрілецької зброї.

Найбільше обстрілів було зафіксовано в районі населеного пункту Авдіївка, яку неодноразово обстрілювали впродовж дня окупанти. Українська сторона СЦКК своєчасно реагувала на порушення режиму тиші збройними формуваннями РФ через встановлений координаційний механізм.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань російської Федерації продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості.

Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов’язань.

Станом на 7 годину ранку, 24 березня, обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation