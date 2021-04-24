Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 24 квітня 2021 року

Протягом минулої доби, 23 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, з яких 19 обстрілів та 1 дистанційне мінування.

Зокрема, неподалік населених пунктів НОВОСЕЛІВКА, НОВГОРОДСЬКЕ та ШУМИ противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120-го та 82-го калібрів, а біля ВОДЯНОГО – ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У передмісті АВДІЇВКИ, ПІСКІВ та МАР’ЇНКИ російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту ПІВДЕННЕ ворог здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру та з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО, КРАСНОГОРІВКИ, ЛУГАНСЬКОГО та СВІТЛОДАРСЬКА ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля селища НОВГОРОДСЬКЕ збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що вечірні обстріли населених пунктів ПІВДЕННЕ та ПІВНІЧНЕ велися російськими окупантами безпосередньо з житлових кварталів Горлівки.

Метою дій окупантів залишається провокування Збройних Сил України на ведення вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у руйнуванні цивільної інфраструктури та загибелі мирних мешканців. За планом проросійських найманців такий сценарій дасть змогу розпалити протистояння та реалізувати плани Москви по відношенню до України.

Станом на 7 годину ранку, 24 квітня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так в районі населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation