Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 25 квітня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 24 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У передмісті ПІСКІВ, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів НОВГОРОДСЬКЕ, ЛЕБЕДИНСЬКЕ та ТРОЇЦЬКЕ окупанти вели вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Станом на 7 годину ранку, 25 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля ПІСКІВ ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation