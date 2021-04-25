Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 25 квітня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил.
Протягом минулої доби, 24 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.
Неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У передмісті ПІСКІВ, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу населених пунктів НОВГОРОДСЬКЕ, ЛЕБЕДИНСЬКЕ та ТРОЇЦЬКЕ окупанти вели вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Станом на 7 годину ранку, 25 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля ПІСКІВ ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet