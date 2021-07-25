Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 25 липня 2021 року

Протягом минулої доби, 24 липня, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Біля населених пунктів НОВООЛЕКСАНДРІВКА та ЗОЛОТЕ-4 ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу ВОДЯНОГО, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік ПІВДЕННОГО та ШИРОКИНОГО російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля АВДІЇВКИ ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

У напрямку НОВОТОШКІВСЬКОГО та НЬЮ-ЙОРКУ збройні формування Російської Федерації застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 25 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік НОВОЗВАНІВКИ російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation