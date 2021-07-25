Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 25 липня 2021 року
Протягом минулої доби, 24 липня, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.
Біля населених пунктів НОВООЛЕКСАНДРІВКА та ЗОЛОТЕ-4 ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.
Поблизу ВОДЯНОГО, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік ПІВДЕННОГО та ШИРОКИНОГО російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля АВДІЇВКИ ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
У напрямку НОВОТОШКІВСЬКОГО та НЬЮ-ЙОРКУ збройні формування Російської Федерації застосовували станкові протитанкові гранатомети.
Крім того, на ЛУГАНЩИНІ був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 25 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік НОВОЗВАНІВКИ російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet