Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 26 грудня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 25 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
В напрямку ТРАВНЕВОГО, що на Донеччині, ворог вів вогонь з ПТРК.
Станом на 7 годину ранку, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet