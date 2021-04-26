Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 26 квітня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу населених пунктів ШИРОКИНЕ, ПІВДЕННЕ, КАТЕРИНІВКА, ТРОЇЦЬКЕ, НОВОЗВАНІВКА та НОВГОРОДСЬКЕ окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Неподалік ПІСКІВ російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Із мінометів 120-го калібру відбувся обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту ВОДЯНЕ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Представників ОБСЄ було повідомлено через Українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації.

Станом на 7 годину ранку 26 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation