Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 26 серпня 2021 року
Протягом минулої доби, 25 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік ТРАВНЕВОГО ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку КАТЕРИНІВКИ збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.
Крім того, на ЛУГАНЩИНІ було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet