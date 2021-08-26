Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 26 серпня 2021 року

Протягом минулої доби, 25 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік ТРАВНЕВОГО ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку КАТЕРИНІВКИ збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation