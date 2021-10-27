Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 27 жовтня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України.
Упродовж минулої доби, 26 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Біля ГРАНІТНОГО найманці чотири рази вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Поблизу НОВОЗВАНІВКИ ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім цього, ділянки місцевості в районі цього населеного пункту потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.
Неподалік ТРОЇЦЬКОГО противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
В бік КРИМСЬКОГО окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.
В напрямку ТРАВНЕВОГО найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем.
Біля ЗАЙЦЕВОГО обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.
Позиції біля ЛУГАНСЬКОГО потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу ПАВЛОПОЛЯ російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 27 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу ГРАНІТНОГО окупанти здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet