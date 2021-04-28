Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 28 квітня 2021 року

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 27 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Поблизу ВОДЯНОГО російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту ОПИТНЕ – ще з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік селища МАЙОРСЬК окупанти тричі обстрілювали позиції наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті ТАЛАКІВКИ збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – автоматичні станкові гранатомети.

У районі КАМ’ЯНКИ та ПАВЛОПОЛЯ ворог кілька разів відкривав вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ окупанти обстрілювали позиції наших захисників зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Військовослужбовцю оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Вчора, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування.

Командування висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 28 квітня, обстрілів не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation