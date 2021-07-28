Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 28 липня 2021 року

Протягом минулої доби, 27 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу ЗОЛОТОГО-4 та ВОДЯНОГО противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі населених пунктів КАТЕРИНІВКА та КАМ’ЯНКА російські окупанти здійснювали обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 28 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік селища ЗАЙЦЕВЕ російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів ПІСКИ та ВОДЯНЕ ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation