Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 28 жовтня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України.
Упродовж минулої доби, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу ГРАНІТНОГО окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
В напрямку ЛУГАНСЬКОГО ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Біля НОВОТОШКІВСЬКОГО противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
В бік НОВОЛУГАНСЬКОГО та ВОДЯНОГО найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.
В районі ЛЕБЕДИНСЬКОГО та ЗАЙЦЕВОГО обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік ШИРОКИНОГО ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Позиції поблизу КРЯКІВКИ потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Біля ГРАНІТНОГО російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7 годину ранку, 28 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу ЛУГАНСЬКОГО окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet