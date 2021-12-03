Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 3 грудня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 2 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку НОВОЛУГАНСЬКОГО ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В бік ШИРОКИНОГО окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік КРАСНОГОРІВКИ російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Біля ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі КАТЕРИНІВКИ, що на Луганщині, обстріли здійснювались з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу СВІТЛОДАРСЬКА окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 3 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation