Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 3 грудня 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 2 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку НОВОЛУГАНСЬКОГО ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
В бік ШИРОКИНОГО окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік КРАСНОГОРІВКИ російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.
Біля ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В районі КАТЕРИНІВКИ, що на Луганщині, обстріли здійснювались з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу СВІТЛОДАРСЬКА окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 3 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet