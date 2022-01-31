Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 31 січня 2022 року

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 30 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу ПИЩЕВИКА російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation