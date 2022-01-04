Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 4 січня 2022 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 3 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

У бік СВІТЛОДАРСЬКА окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.

В напрямку ЛЕБЕДИНСЬКОГО противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу ШУМІВ російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 4 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation