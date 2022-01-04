Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 4 січня 2022 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 3 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
У бік СВІТЛОДАРСЬКА окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.
В напрямку ЛЕБЕДИНСЬКОГО противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу ШУМІВ російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 4 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet