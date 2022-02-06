Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 6 лютого 2022 року

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 5 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт ПАВЛОПІЛЬ, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

У бік ПІСКІВ окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік ПИЩЕВИКА російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік БЕРЕЗОВОГО російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation